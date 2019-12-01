Adana'da uyuştucu parası için annesini öldürdü

Adana Yüreğir ilçesinde tartıştığı annesini kafasına sert bir cisimle defalarca vurarak öldürdüğü ileri sürülen genç, kardeşi tarafından polise teslim edildi.



Selahattin Eyyubi Mahallesi meydana gelen olayda iddiaya göre, Erol G. (34) uyuşturucu parası istediği annesi ile bu sabah tartıştı. Tartışma sonucunda annesinin kafasına defalarca sert bir cisimle vuran Erol G. annesini öldürdü.



Olayın ardından ablasının yanına giden şüpheli ablasından uyuşturucu parası istedi. Durumdan şüphelen abla evi kontrol ettirdiğinde annesinin öldüğü haberini aldı.

Sağlık ekiplerine durumu haber veren şüphelinin ablası kardeşini Cumhuriyet Polis Merkezine götürüp teslim etti.

Yapılan ilk incelemede kadının başına sert bir cisimle defalarca vurularak öldürüldüğü belirlendi.



Erol G.'nin uyuşturucu almak için annesinden para istediği, vermediği için sabahleyin yine kavga ettikleri, bu nedenle kafasına demir ya da tahta sopa ile defalarca vurarak öldürdüğü ileri sürüldü. Zanlı ifadesi alınmak üzeri Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.