Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen hurda deposuna operasyon düzenledi.



Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada, 1 kilo 992 gram esrar ve hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiğini değerlendirdiği 1970 lira ele geçirdi.



Depodaki şüpheli Lokman K, gözaltına alındı.