Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Adana'da polis ekipleri, 1 kilo 992 gram esrar ele geçirdikleri hurda deposunda bir kişiyi gözaltına aldı.
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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen hurda deposuna operasyon düzenledi.
Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada, 1 kilo 992 gram esrar ve hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiğini değerlendirdiği 1970 lira ele geçirdi.
Depodaki şüpheli Lokman K, gözaltına alındı.
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