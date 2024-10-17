Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Adana'da polis ekipleri, 1 kilo 992 gram esrar ele geçirdikleri hurda deposunda bir kişiyi gözaltına aldı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi’nde satışı yapıldığı belirlenen hurda deposuna düzenledi.

Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada, 1 kilo 992 gram esrar ve hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiğini değerlendirdiği 1970 lira ele geçirdi.

Depodaki şüpheli Lokman K, gözaltına alındı.

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