Adana'da uyuşturucu operasyonu: 10 kilodan fazla esrar ele geçirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kilo 230 gram kubar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 10 kilodan fazla esrar ele geçirildi

Adana'da Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adreste olduğu ve satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, adrese baskın yaptı.

Jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalarken evde yaptığı aramada 10 kilo 230 kubar gram , 700 kenevir tohumu, 18 kök kenevir, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli adli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...