Adana'da uyuşturucu operasyonu: 10 kilodan fazla esrar ele geçirildi

Adana'da Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adreste uyuşturucu olduğu ve satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, adrese baskın yaptı.

Jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalarken evde yaptığı aramada 10 kilo 230 kubar gram esrar, 700 kenevir tohumu, 18 kök kenevir, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli adli işlemleri için jandarmaya götürüldü.