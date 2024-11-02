Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akkapı Mahallesi'ndeki portakal bahçelerinde satıcılarına ve kullananlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu alanlardaki aramalarda 1,83 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.

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