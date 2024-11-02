Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Arşiv
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akkapı Mahallesi'ndeki portakal bahçelerinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu alanlardaki aramalarda 1,83 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Adana
- Uyuşturucu