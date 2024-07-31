Adana'da uyuşturucu operasyonu: 22 tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 22 tutuklama

'da polis ekipleri, tacirlerine yönelik 21-27 Temmuz'da gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında çok sayıda adres ve araçta arama yaptı.

Aramalarda 516 gram esrar, 16 bin 232 uyuşturucu etkili hap, 3 kilo 676 gram sentetik uyuşturucu, 66 kök kenevir bitkisi ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, suç unsurlarıyla ilgili 25 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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