Adana'da uyuşturucu operasyonu: 38 tutuklama

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13-19 Ekim'de sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.



Aramalarda 35 bin 384 uyuşturucu hap, 1 kilo 845 gram esrar, 3 kilo 552 gram sentetik uyuşturucu, 769 gram kokain ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.



Narkotik ekipleri, operasyonda 46 şüpheliyi de gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 38'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.