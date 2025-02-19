Adana'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 6 şüphelinin ikametine operasyon düzenledi.



Adreslerde yapılan aramalarda 460,64 gram sentetik uyuşturucu, 902 uyuşturucu etkili hap ve 38,20 gram kokain ele geçirildi, 6 zanlı yakalandı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.