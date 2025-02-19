Adana'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte ticareti yaptıkları belirlenen 6 şüphelinin ikametine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 460,64 gram sentetik uyuşturucu, 902 uyuşturucu etkili hap ve 38,20 gram ele geçirildi, 6 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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