Adana'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 6 şüphelinin ikametine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 460,64 gram sentetik uyuşturucu, 902 uyuşturucu etkili hap ve 38,20 gram kokain ele geçirildi, 6 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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