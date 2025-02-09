Adana'da uyuşturucu operasyonu: Firari hükümlüler yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Özel harekat ekiplerinin de katıldığı çalışmada 78 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu etkili hap ile tabanca ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı.



Yakalanan 13 kişiden 4'ünün bir yıl 8 ay ila 12 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirlendi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4 hükümlü de cezaevine gönderildi.