Adana'da uyuşturucu operasyonu: Firari hükümlüler yakalandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda firari 4 hükümlüyle 9 şüpheli yakalandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: Firari hükümlüler yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı çalışmada 78 gram sentetik , 15 uyuşturucu etkili hap ile tabanca ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan 13 kişiden 4'ünün bir yıl 8 ay ila 12 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4 hükümlü de cezaevine gönderildi.

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