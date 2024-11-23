Adana'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Toros Mahallesi'ndeki ikamette "uyuşturucu partisi" düzenlendiği ihbarı aldı.



Operasyon düzenlenen adreste bir miktar uyuşturucu hap, esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirdi.



Bunun üzerine ikametteki N.K, D.Ş, G.P, M.G, N.T, İ.Y. ve C.G. gözaltına alındı.



Emniyete götürülen zanlılardan bazılarının uyuşturucu kullanma, yaralama ve hırsızlık gibi olaylardan suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.