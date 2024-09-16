Adana'da uyuşturucu satıcısına tutuklama

Adana'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda evinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilip gözaltına alınan Mahsun B., tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcısına tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı diye tabir edilen satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüpheli Mahsun B.'nin evine baskın yaptı. Evdeki aramada 89,74 gram bonzai, uyuşturucu üretiminde kullanılan 49 gram ham madde, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan Mahsun B., emniyetteki ifadesinde, uyuşturucuyu satmadığını, kullanmak için tanımadığı birinden aldığını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsun B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ömer bebeğin bacağına ne oldu? Özel hastaneye yanlış uygulama suçlaması

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum'da 102 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'da 102 kaçak göçmen yakalandı

Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

CHP'li belediye meclis üyesi kaza kurbanı

CHP'li belediye meclis üyesi kaza kurbanı

Van'da kaçakçılık operasyonu: 194 kilo cıva ele geçirildi

Van'da kaçakçılık operasyonu: 194 kilo cıva ele geçirildi

Tedavisi süren Sıla bebeğin hayati tehlikesi var

Tedavisi süren Sıla bebeğin hayati tehlikesi var

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...