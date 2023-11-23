Adana'da uyuşturucu tacirlerine tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği merkez Yüreğir ilçesinde PTT Evleri, Dedekorkut ve Sinanpaşa mahallelerindeki 3 ikamete operasyon düzenledi.



Adreslerde, 172,50 gram sentetik uyuşturucu, reçeteyle satışı yapılabilen uyuşturucu etkili 13 hap ve 7,75 gram esrar ele geçirildi.



Polis ekipleri, adreslerdeki Mahir B, İbrahim D. ve Mert B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

