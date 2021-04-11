Adana'da üzerine devrilen kale nedeniyle 7 ay tedavi gördü

Adana'da okul bahçesinde üzerine kale devrildiği için yaralanan çocuk 7 aydır tedavi görüyor. Aile, kalenin montajında ihmal olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

DHA 11.04.2021 - 18:06

Adana'da üzerine devrilen kale nedeniyle 7 ay tedavi gördü

Adana'daki bir okul bahçesinde top oynarken üzerine kale devrilen çocuk tam 7 ay tedavi gördü.

Görüntü 8 Eylül 2020'de Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda kaydedildi. Murat Sefa Özbalık, mezun olduğu okulun bahçesinde arkadaşlarıyla top oynuyordu.

Maç sırasında kalenin üst direğine asıldı. Kilolarca ağırlıktaki kale devrildi. Demirin altında kalan çocuk yaralandı.

İÇ KANAMA GEÇİRDİ

Karaciğerindeki hasar nedeniyle iç kanama geçiren Murat Sefa, 10 gün hastanede tedavi gördü. Daha sonra karaciğerinin yenilenmesi için tedavisine evde devam edilmeye başlandı.

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU 

Kalenin montajında ihmal olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan aile, sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

Kalenin montajında ihmal olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan aile, sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

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