Adana'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ şüphelisi Veysel A'nın (42) yakalanması için çalışma başlattı.



Kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, zanlı yakalandı.



Veysel A'nın, Konya'da üniversitede okuduğu dönemde FETÖ'nün ev abiliğini yaptığı, sonrasında da Irak'ın Kerkük kentinde görevlendirildiği öğrenildi.



Bir okulda öğretmen olarak çalıştığı Kerkük'te örgütün yapılanmasında sorumlu düzeyde olduğu tespit edilen şüphelinin, 2015'te Adana'ya dönüp iş yeri açtığı öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysel A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.