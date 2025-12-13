Adana'da yanan ev çöktü, Alzheimer hastası yaşlı kadın aranıyor
13.12.2025 11:48
DHA
DHA
Adana'nın Aladağ ilçesinde, yangın sonrası çöken evde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Zeynep Keklik'e ulaşmak için çalışma başlatıldı.
Adana'nın Aladağ ilçesinin Gökçe Mahallesi'ndeki bir evde gece saatlerinde yangın çıktı.
Komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu tek katlı evdeki yangın söndürüldü.
Tamamen çöken evde, tek başına yaşayan Alzheimer hastası Zeynep Keklik'e (85) ise ulaşılamadı.
Ekipler, Keklik'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.