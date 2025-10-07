Adana'da yangın faciası: Engelli iki kardeş yaşamını yitirdi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, yangın çıkan evin çökmesi sonucu işitme ve konuşma engelli kardeşler hayatını kaybetti.

Adana'nın Saimbeyli ilçesi Naltaş Mahallesi'nde işitme ve konuşma Mustafa (84) ve Sıtkı Menteş (65) kardeşlerin yaşadığı 2 katlı evde gece saatlerinde sobadan kaynaklı çıktı.

Alevlerin sardığı ev çökerken, yangın yandaki eve de sıçradı. Alevleri fark eden yan evdeki kişi durumu itfaiyeye haber verdi. Ekipler gelene kadar kadın, işitme ve konuşma engelli eşini kurtardı.

Yangında can veren Mustafa ve Sıtkı Menteş kardeşler

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Enkazda arama kurtarma çalışması yapan ekipler, iki kardeşin cansız bedenine ulaştı.

Menteş kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

