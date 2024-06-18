Adana'da yangın faciası: Anne ve oğlu öldü, baba yaralandı

Adana'da apartmanın ikinci katındaki yangında anne ve bebek hayatını kaybetti, baba yaralandı.

Adana'da yangın faciası: Anne ve oğlu öldü, baba yaralandı

Merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda, üç katlı apartmanın ikinci katında çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Ekipler yangını diğer katlara sıçramadan söndürürken, C.B. yaralı olarak kurtarıldı.

Evi kontrol eden ekipler, anne Meryem El Makrum ve 1 yaşındaki oğlu Memet Emin B'nin öldüğünü tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan baba C.B'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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