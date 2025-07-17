Adana'da yangın paniği: Güçlükle kontrol altına alındı
Adana'da müstakil bir evin üst katında elektrik kontağından yangın çıktı. Korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangın, güçlükle kontrol altına alındı.
Adana'da müstakil bir evde yangın çıktı.
Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki 15012 Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre, müstakil bir evin üst katında elektrik kontağından yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken evde maddi hasar oluştu.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Yangın
- Adana Seyhan