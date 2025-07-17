Adana'da yangın paniği: Güçlükle kontrol altına alındı

Adana'da müstakil bir evin üst katında elektrik kontağından yangın çıktı. Korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

Adana'da yangın paniği: Güçlükle kontrol altına alındı

Adana'da müstakil bir evde yangın çıktı.

, Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki 15012 Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, müstakil bir evin üst katında elektrik kontağından yangın çıktı.

Adana'da yangın paniği: Güçlükle kontrol altına alındı - 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken evde maddi hasar oluştu.

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