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Adana’da yangın paniği: İki ev küle döndü

Adana’da bir evde çıkan yangın, bitişikteki diğer eve sıçradı. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle iki ev kullanılamaz hale geldi.

Adana’da yangın paniği: İki ev küle döndü

'nın Kozan ilçesinde, çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Ağlıboğaz Mahallesi'nde İzzet Kekikli'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iki katlı Hakkı Yeşilyurt'un evine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

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