Adana'da yangın: TIR'da başladı, ormanlık alana sıçradı

Adana-Ankara otoyolunda bir TIR'da çıkan ve yol kenarındaki ormanlık alana da sıçrayan yangın söndürüldü.



Gaziantep'ten Ankara'ya giden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen plastik yüklü 54 AEN 669 plakalı TIR'da, Adana-Ankara otoyolunun Pozantı ilçesi Akçatekir Mahallesi mevkisinde yangın çıktı.



Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Yangın, rüzgarın da etkisiyle otoyol kenarındaki ormanlık alana da sıçradı.



İhbar üzerine olay yerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.



Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyol, çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.

