Adana'da yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı 06.03.2020 - 11:25 | Son Güncelleme : 06.03.2020 - 11:36
Adana'nın Ceyhan ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı.
Şahin Özbilen Mahallesi'nde, alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, kapıyı çalıp evde bulunan Gani Örs'ü uyandırarak durumu bildirdi.
Örs, 8 yaşındaki oğlu Kadir'i kucağına alarak dışarı çıktı. 4 yaşındaki kızı Sümbül'ü almak için tekrar eve girmek isteyen Örs, alevler nedeniyle kızına ulaşamadı.
Bölgeye gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından ekipler Sümbül'ün cansız bedenine ulaştı.