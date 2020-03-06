Adana'da yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'da çıkan yangında 8 yaşındaki oğlunu kurtaran anne 4 yaşındaki kızını kurtarmak için geri döndü. Alevler nedniyle eve giremeyen anne kızı Sümbül'ü kurtaramadı.

Anadolu Ajansı 06.03.2020 - 11:25 | Son Güncelleme : 06.03.2020 - 11:36

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı.

Şahin Özbilen Mahallesi'nde, alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, kapıyı çalıp evde bulunan Gani Örs'ü uyandırarak durumu bildirdi.

Örs, 8 yaşındaki oğlu Kadir'i kucağına alarak dışarı çıktı. 4 yaşındaki kızı Sümbül'ü almak için tekrar eve girmek isteyen Örs, alevler nedeniyle kızına ulaşamadı.

Bölgeye gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından ekipler Sümbül'ün cansız bedenine ulaştı.

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