Adana'da yolcu midibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Necmettin Özkan idaresindeki 31 TD 403 plakalı yolcu midibüsü ile aynı yönde ilerleyen plakasız kamyon, Adana-Ceyhan kara yolunun Yılankale mevkisinde çarpıştı.
Araçta sıkışan midibüs sürücüsü, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Yaralı sürücü Özkan ile aynı araçtaki 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza yerinden kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Adana'da yolcu midibüsüyle kamyon çarpıştı: 6 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Adana'da bir yolcu midibüsüyle kamyon çarpıştı. Kazada 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Adana'da yolcu midibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.