Adana'da zabıta ekiplerinden kaldırım işgaline yönelik denetim

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinde kaldırım işgaline yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Daha önce yapılan uyarılara uymayarak kaldırım işgaline devam eden esnafın tabela, reklam flaması gibi malzemeleri toplandı.

Zabıta ekiplerinin denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.