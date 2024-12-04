Adana'da zabıta ekiplerinden kaldırım işgaline yönelik denetim

Adana'da zabıta ekiplerinin kaldırım işgali yapanlara yönelik denetimi sürüyor.

Adana'da zabıta ekiplerinden kaldırım işgaline yönelik denetim

Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinde kaldırım işgaline yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Daha önce yapılan uyarılara uymayarak kaldırım işgaline devam eden esnafın tabela, reklam flaması gibi malzemeleri toplandı.

ekiplerinin denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

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