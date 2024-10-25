Adana’da zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismar: Bir bekçi tutuklandı

Adana’da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan üç bekçiden birinin tutuklanmasına karar verildi.



Olay iki sene önce Ceyhan ilçesinde yaşandı.



Yüzde 25 zihinsel engelli olan 14 yaşındaki kız çocuğu C.İ.’nin, bekçiler tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı iddia edildi.