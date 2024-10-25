Adana’da zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismar: Bir bekçi tutuklandı
Adana’da yüzde 25 zihinsel engelli olan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan bekçiler, iki yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, bekçilerden Mehmet Can D.’nin tutuklanmasına karar verdi.
Adana’da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan üç bekçiden birinin tutuklanmasına karar verildi.
Olay iki sene önce Ceyhan ilçesinde yaşandı.
Yüzde 25 zihinsel engelli olan 14 yaşındaki kız çocuğu C.İ.’nin, bekçiler tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı iddia edildi.
Üç bekçinin yargılandığı dosyanın iddianamesi, geçen temmuz ayında kabul edildi.
Davaya ilişkin ilk duruşma dün görüldü.
Tanıklar, sanık bekçinin istismarına yönelik şikayetleri, vatandaşlardan duyduklarını anlattı.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mehmet Can D. isimli bekçinin tutuklanmasına karar verdi.
Dava sonrası açıklamalarda bulunan avukat Merve Şahin, “Dosya delil bakımından Mehmet Can D.’yi işaret ediyordu. Mahkeme tutuklamaya gerekçe olarak kaçma ihtimalini göz önünde bulundurdu.” dedi.
Davanın karar duruşması Aralık ayında görülecek.
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