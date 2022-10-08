Adana'da zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Karaisalı ilçesi Güvenç Mahallesi yakınlarında saat 08.30 sıralarında Hasan Arık (50) yönetimindeki TIR ile karşı yönden gelen Bahtiyar Gökçen'in (31) kullandığı TIR çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan TIR'lar, aynı güzergahta giden Mustafa Aydın (58) yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Aydın ile yanındaki eşi Hatice Aydın (54), hayatını kaybetti.



Araçtaki İbrahim Halil Yazgan (14) ve Amine Fındık Yazgan (27) ile TIR sürücüsü Hasan Arık da yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Hasan Arık da tedaviye alındığı hastanede yaşamın yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.