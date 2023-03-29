Adana'da 3 bin 821 bina yıkılacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerle yıkımların meydana geldiği 11 kentten biri olan Adana'da 13 bina yerle bir oldu.

418 kişinin hayatını kaybettiği kentte çok katlı 11 binanın yıkıldığı merkez Çukurova ilçesinde yaşayan bazı aileler, müstakil evlere taşındı. Kent içi göçün yaşandığı Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde nüfus yoğunluğu artarken, depremin ardından ekipler de hasar tespitine yönelik başlattığı çalışmaları sürdürüyor.



Yıkılması planlanan binaların tespitine yönelik çalışmaları sürdüren ekipler, 1202 binayı 'ağır' ve 2619 binayı da 'orta' hasarlı olarak saptadı. Toplam 3 bin 821 ağır ve orta hasarlı binanın yıkılacağı kentte 17 bin 233 bina ise 'az hasarlı' 125 bin 646 bina da 'hasarsız' olarak kaydedildi.