Adana'da feci olay | Demir iskele zemine çakıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adana'da inşaatı devam eden 10 katlı binada feci bir olay yaşandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki inşaatta işçilerden Siracettin Demirkıran (53) ve İbrahim Gülşen'in (45) bulunduğu demir iskele, çatı katındaki taşıyıcı sistemin yerinden sökülmesi sonucu zemine düştü.



Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, işçilerden Demirkıran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Durumu ağır olan Gülşen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Demirkıran'ın cenazesi, polislerin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.