Adana'da iki otomobil çarpıştı: Sürücüler yaralandı

Kaza, gece yarısı Merkez Seyhan ilçesi Abidin Caddesi ile Postane Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Mehmet K. (51) yönetimindeki otomobil ile Enes A. (22) yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobillerinde sıkışarak yaralanan 2 sürücü, bulundukları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılıp, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.