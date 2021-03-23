Adana'daki çifte cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı

Adana’nın Karaisalı ilçesindeki çifte cinayeti eve giren hırsızların işlediği belirlendi.

Tümenli Mahallesi'nde oturan Mehmet Fevzi (70) ve Elif Atay (69) çiftinden haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istedi.



Eve giren jandarma ekibi, Atay çiftini başlarından vurulmuş halde görünce sağlık ekiplerine haber verdi.



Sağlık ekibi, emekli memur olan karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın evde ve cansız bedenler üzerinde yaptığı incelemede Elif Atay'a ait altın bileziklerin yerinde olmadığı belirlendi.

Yapılan inceleme sonucunda eve hırsızlık için giren 4 kişinin cinayeti işlediği belirlendi.



Çiftin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi.