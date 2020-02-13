Adana’daki fabrika yangını 18 saattir devam ediyor

Yangın, saat 03.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi’nde bulunan pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın deposunda bulunan pamuk balyalarının bulunduğu bölümde yangın çıktığını gören işçiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale etmeye başladı.



18 SAATTİR İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE EDİYOR



Gece saatlerinden itibaren soğut çalışmalarını devam ederken yangın tekrardan başladı. İtfaiye ekipleri büyüyen yangını tekrardan kontrol altına almaya çalışıyor.