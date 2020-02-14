Adana’daki fabrika yangını 33 saattir devam ediyor

Adana'nın Yüreğir ilçesinde çıkan fabrika yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Havutlu Mahallesi’nde bulunan pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikada saat 03.00'de meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, fabrikanın deposunda bulunan pamuk balyalarının bulunduğu bölümde yangın çıktığını gören işçiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale etmeye başladı.
18 SAATTİR İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE EDİYOR
Gece saatlerinden itibaren soğut çalışmalarını devam ederken yangın tekrardan başladı. İtfaiye ekipleri büyüyen yangını tekrardan kontrol altına almaya çalışıyor.
Nedeni henüz bilinmeyen yangının ikinci güründe de bölgeye tankerlerle sürekli su takviyesi yapılıyor.