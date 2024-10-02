Adana'daki kapkaça tutuklama

Havuzlubahçe Mahallesi'nde 8 Ağustos'ta motosikletli 2 kişi, sokakta yürüyen Liver Ü'nün yanına yaklaşarak içinde cep telefonu ve 250 lira bulunan çantayı alıp kaçtı.



Aynı gün Kocavezir Mahallesi'nde motosikletli 2 kişi, yolda motosikletle seyreden Bara Haci H.'ye ait içinde cep telefonu ve kimlik bulunan çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı.



Bu olaylardan 5 gün sonra Meydan Mahallesi'nde Hollanda'dan ülkesine tatile gelen gurbetçi Yasemin D., bisikletle yolda seyir halindeyken motosikletli bir kişi yanına yaklaşarak içinde cep telefonu, 3 bin avro ve 2 bin lira bulunan çantasını alıp bölgeden uzaklaştı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI



Olayların bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kapkaç zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kameralarına ait yaklaşık 50 saatlik görüntü kaydını inceleyerek iki şüphelinin kimliğini tespit etti.



Kapkaç olaylarının tamamında yer aldığı belirlenen zanlı Halil K., adresine yapılan baskınla yakalandı.



Yürüme güçlüğü çektiği görülen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Polis ekipleri, olaylara karışan diğer zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.