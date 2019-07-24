Adana polisi, sokakta yakaladıkları hamile kediyi köpeğin önüne atıp parçalatan zanlılar için harekete geçti.
Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliklerini tespit ettiği 4 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyette ifadeleri alınan 18 yaşın altındaki zanlıların yarın adliyeye çıkarılması bekleniyor.
Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'nde bakkal Zehra Kuşçu'ya ait "Çıtır" isimli kedi, pitbull tarafından parçalanmıştı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 kişi yanlarındaki köpekle yolda ilerlediği sırada park halindeki minibüsün altında bekleyen kediyi görüyor.
Bu sırada zanlılardan biri aracın altındaki kediyi alıp köpeğin önüne atıyor.
Hamile kedinin köpek tarafından parçalanması görüntüleri tepkilere neden olmuştu.
Adana’daki pitbull dehşetine 4 gözaltı
NTV Haber, Anadolu AjansıTürkiye
Adana'da sokakta yakaladıkları hamile kediyi, pitbull cinsi köpeğin önüne atıp ölümüne neden olan 4 kişi gözaltına alındı.
Adana polisi, sokakta yakaladıkları hamile kediyi köpeğin önüne atıp parçalatan zanlılar için harekete geçti.