Adana'daki tarihi okul binası el sanatlarının merkezi oldu

Adana'nın Tepebağ Mahalesi'ndeki doğu bölümü 1880, batı bölümü de 1914 yılında inşa edilen bina, Ceyhan depremine kadar aktif olarak kullanıldı. Restorasyonun ardından Adana Olgunlaşma Enstitüsüne tahsis edilen yapıda, el sanatları atölyeleri açıldı.



Bir bölümü müze haline getirilen binada, kursiyerlerin Adana'nın tarihi dokusundan esinlenerek yaptığı ürünler sergilenerek ziyaretçilere tanıtılıyor. Tarihi binadaki müzede görevli arkeolog Lamia Dağlı, binanın hem eğitim hem de kültür-sanat merkezi olarak hizmet verdiğini söyledi.



Merkezdeki atölyelerde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yanı sıra kentin kültürünü yansıtan ürünlerin de yapıldığını anlatan Dağlı, "Bulunduğumuz binada 1927 yılından itibaren eğitim-öğretim vardı, ortaokul olarak kullanıldı. Biz de 2022'de burayı devralarak kültür sanat merkezine çevirdik. Tarihi dokularımızdan örnekler alarak ürünlerimizi sergiliyoruz. Hem üretim yapıyoruz hem de eğitim veriyoruz. Bu şekilde ürünler sergilenerek gelecek kuşaklarla geçmiş arasında köprü halinde çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.



Merkezde görevli ahşap oyma ustası Ayhan Kara da isteyen herkese sanatını öğretmeye ve gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştığını belirtti.



Merkezi ziyaret eden 10. sınıf öğrencisi Ayşenur Şahin ise tarihi binadaki el sanatları atölyesini ve burada yapılan ürünlerin yer aldığı müzeyi çok beğendiğini ve birçok ürünü ilk kez gördüğünü söyledi. ​​​​​​​​​​​​

