Adana'dan Eskişehir'e 1 ton kaçak tütün getirdi

Adana’dan Eskişehir’e kaçak tütün getiren şahısın aracında ve deposunda jandarma tarafından yapılan armalarda 1 ton 125 kilogram faturasız, bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün ele geçirildi.

Adana'dan Eskişehir'e 1 ton kaçak tütün getirdi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışması neticesinde bir şüpheli şahsın ’dan yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak tütünü Eskişehir’e getireceği bilgisi alındı. Odunpazarı ilçesinde bulunan araçta ve depoda ekiplerce yapılan aramada, 1 ton 125 kilogram faturasız, bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...