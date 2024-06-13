Adana'dan Eskişehir'e gelip kızını ve torununu katletti

Eskişehir'de babası tarafından silahla vurulan kadın ile oğlu hayatını kaybetti.



Adana'dan kente gelen Osman Nuri Keskin, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokağı'ndaki evinden çocuğuyla çıkıp iş yerine gitmek için otomobiline binen kızı Merve Karabaş'a (31) ve uzaklaşmaya çalışan torunu Alp Karabaş'a (7) tabancayla ateş etti.

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Keskin'in çevredekiler tarafından dövüldüğü olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.