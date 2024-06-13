Adana'dan Eskişehir'e gelip kızını ve torununu katletti

Adana'dan Eskişehir'e gelen bir kişi, husumetli olduğu kızını ve 7 yaşındaki torununu sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Çevredekiler tarafından dövülen katili linç edilmekten polis kurtardı.

Adana'dan Eskişehir'e gelip kızını ve torununu katletti

'de babası tarafından silahla vurulan kadın ile oğlu hayatını kaybetti.

'dan kente gelen Osman Nuri Keskin, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokağı'ndaki evinden çocuğuyla çıkıp iş yerine gitmek için otomobiline binen kızı Merve Karabaş'a (31) ve uzaklaşmaya çalışan torunu Alp Karabaş'a (7) tabancayla ateş etti.

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Keskin'in çevredekiler tarafından dövüldüğü olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adana'dan Eskişehir'e gelip kızını ve torununu katletti - 1 Öldürülen anne ve oğlu

Sağlık ekipleri, anne ile araca yaklaşık 20 metre uzaklıktaki oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Merve ve Alp Karabaş'ın cansız bedenleri, polis ve savcının incelemesinin ardından Osmangazi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kızıyla husumeti bulunduğu öğrenilen Keskin ise hastanedeki tedavisinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

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