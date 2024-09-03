Adana'da silahlı saldırı: Yeğeni tarafından vurulan adam hayatını kaybetti

Emin Civelek Bulvarı'nda traktör galerisi işleten Ali K'nin (60) yeğeni İ.K, amcasının iş yerinin önüne otomobille gitti.



Aracından inip iş yerinde bulunan amcasına kaldırımdan tabancayla ateş eden İ.K, daha sonra kaçtı.



Ağır yaralanan Ali K, kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Ali K'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayın ardından çalışma başlatan polis, kaçan saldırganı gözaltına aldı.



Güvenlik kamerasınca, İ.K'nin kullandığı otomobille iş yeri önüne gitmesi, aracı park ettikten sonra kaldırıma yürüyerek buradan galeriye doğru tabancayla ateş açması ve daha sonra otomobille bölgeden ayrılması kaydedildi.