Adana'da yastık imalathanesinde yangın
Adana'da yastık imalathanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında pencereden atlayarak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde, yastık imalathanesinin de bulunduğu 4 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bu sırada 2 kişi binanın 2'nci katından atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında imalathanede hasar oluştu.
Binadan atlayan kişilere müdahale eden Ersel Özkaya gazetecilere, dumanları gördüğü için bölgeye geldiğini söyledi.
Bu sırada 2 işçinin pencerede asılı kaldığını ve daha sonra atladığını belirten Özkaya, yaralı kişilere atletiyle tampon yaptığını dile getirdi.
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