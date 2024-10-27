Adana'nın "kalbini" çaldılar! "Kalbimizi kim aldıysa getirsin arkadaşlar"

Yüreğir Belediyesi'ne ait logodaki kalp sembolü çalındı.

Olay, dün gece saatlerinde Serinevler Parkı'nda meydana geldi.

Belediyeye ait Yüreğir yazılı logonun ortasına 'E' harfi yerine yerleştirilen kalp, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Kalbin yerinde olmadığını görenler, cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

"KALBİMİZİ KİM ALDIYSA GETİRSİN ARKADAŞLAR"

Belediye Başkanı Ali Demirçalı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbimizi kim aldıysa getirsin arkadaşlar. Benim kalbim zaten sizin” dedi. Olayı kimin gerçekleştirdiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Öte yandan, önceki senelerde de Büyükşehir Belediyesi'nin Adana logosundaki kalp iki defa çalınmıştı.