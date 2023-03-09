Adana'nın minibüs yankesicisi yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde minibüsteki yolcunun cüzdanını çalarken görüntülenen yankesici yakalandı.

Mustafa D, yolculuk ettiği minibüsten indikten sonra içinde 270 lirası ile kimliğinin bulunduğu cüzdanının çalındığını fark etti.



Mustafa D'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minibüsün güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.



Ekipler, görüntülerden yola çıkarak kimliğini belirledikleri Ömer K'yi yakaladı.



Gözaltına alınan yankesici, cüzdanın boş olduğunu ileri sürdü.



Kayıtlarda, Mustafa D'nin durakta minibüsten ineceği sırada Ömer K'nin yankesicilik yöntemiyle cebindeki cüzdanı çaldığı görülüyor.

