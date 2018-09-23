Adanaspor Turbeyler Grubu Derneği Başkanı Refik Gül, uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanasporun taraftarlarından oluşan Turbeyler Grubu Derneği Başkanı Gül, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu apartmanın bahçesinde, silahlı saldırıya uğradı.
Bacağından yaralanan Gül, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis, motosikletle kaçan kasklı 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Adanaspor taraftar grubu başkanına silahlı saldırı
Anadolu AjansıTürkiye
Adana'da Turbeyler Grubu Derneği Başkanı Refik Gül uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Adanaspor Turbeyler Grubu Derneği Başkanı Refik Gül, uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.