Adana'yı sağanak vurdu, tarım ürünleri zarar gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Adana'da geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağış yerini doluya bıraktı.

Yüreğir başta olmak üzere Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde de mısır, buğday, salatalık, narenciye ve birçok tarım ürünü zarar gördü.

BİRÇOK TARLA SU ALTINDA KALDI

Öte yandan tarlaların yakınındaki drenajların temizlenmemesi nedeniyle de birçok tarla su altında kaldı.

