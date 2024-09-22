Adana'yı "Süper Hücre" vurdu

Adana ’da dün etkili olan ve hayatı felç eden “Süper Hürce” olumsuzlukların yanı sıra görsel şölen oluşmasına da neden oldu. Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesinde yıldırım çarpması sırasında gökyüzünün iki farklı renge büründü.

BALKON YIKILDI

Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesinde tek başına yaşayan bir kadının evi aşırı yağmur ve rüzgara dayanamadı.

Gece evin damın sundurma kısmı ve balkonu çöktü. Çökme sırasında yaşlı kadın yaralanmazken yakınları gelip kadını evden aldı.

Ekipleri ise gece çöküğün olduğu yerde çalışma başlatıp güvenlik önlemi aldı.

Mahalle sakini Hatice Küpelioğlu, gece gürültü sesiyle dışarı çıktıklarında komşularının balkonunun çöktüğünü gördüklerini belirterek, “Ev sahibi yaşlı bir kadın tek başına kalıyordu. Kiracısı da evde yokmuş. Allah'tan kimseye bir şey olmadı.” dedi.



SÜPER HÜCRELİ FIRTINA BULUTLARI



Süper hücreli fırtınaların içinde rüzgârın hızı ve yönü yüksekliğe bağlı olarak değişir. Bunun sonucunda kuvvetli bir şekilde dönen, yukarı yönlü bir sıcak hava akımı oluşur. Bu yapılara mezosiklon adı verilir.



Soğuk hava ise aşağı yönlü hava akımını meydana getirir. Hortumlar genellikle mezosiklonların içinde oluşur. Ancak bu her mezosiklonun hortum oluşturacağı anlamına gelmez.



Zaman zaman tehlikeli sonuçları olabilen bu fırtınalar hortumlara, golf topu büyüklüğünde dolu yağışlarına, aşağı yönlü hava patlamalarına ya da şiddetli yağmurlara neden olabilir.



Süper hücreli fırtınalar genellikle birkaç saat içinde etkinliğini kaybeder.