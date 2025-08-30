Adapazarı'nda iki otomobil çarpıştı: Biri ağır, 3 yaralı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Adapazarı-Korucuk yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde trafik kazası meydana geldi.
Adapazarı yönünde ilerlemekte olan H.M.C.'nin (22) kullandığı otomobil ile Z.Z. (25) kontrolündeki otomobil çarpıştı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan H.M.C., B.S.S. ve E.C.K. isimli 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
E.C.K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
