Adapazarı'nda iki otomobil çarpıştı: Biri ağır, 3 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Adapazarı-Korucuk yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Adapazarı yönünde ilerlemekte olan H.M.C.'nin (22) kullandığı otomobil ile Z.Z. (25) kontrolündeki otomobil çarpıştı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan H.M.C., B.S.S. ve E.C.K. isimli 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

E.C.K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

