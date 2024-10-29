ADARAY 8 yıl sonra seferlerine yeniden başladı

ADARAY, 8 yılın ardından Cumhuriyet Bayramı'nda seferlerine yeniden başladı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ADARAY'ın ilk bir ay boyunca tüm vatandaşları ücretsiz taşıyacağını söyledi. Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek, vatandaşın güvenli, huzurlu şekilde yolculuk yapmasını sağlamak için gayretle çalıştıklarını anlatan Alemdar, hedeflerinin, hattı Sapanca Kırkpınar'a kadar ulaştırmak olduğunu, ADARAY'la trafik yükünü hafifletmeyi, ekonomiye katkı sunmayı ve hızlı yolculuğu amaçladıklarını söyledi. Kentte hayata geçirilecek raylı sistemin projesinin ihalesini de yaptıklarını aktaran Alemdar, emeği geçenlere teşekkür etti.

750 KİŞİLİK YOLCU KAPASİTESİ



750 kişilik yolcu kapasitesine sahip ADARAY, Adapazarı-Arifiye hattını 15 dakikada tamamlayacak. 7 durakta günde 21 gidiş, 21 geliş olmak üzere 42 sefer yapacak ADARAY, 06.35-22.55 saatlerinde hizmet verecek.



ADARAY ile ulaşımda tam kart ücreti 15 lira olacak.

Kart54'ün yanı sıra sanal kart, kredi ve banka kartlarıyla ödeme yapılabilecek. Ayrıca engelliler, şehit ve gazi yakınları ile 65 yaş üstü vatandaşlar, ücretsiz seyahat edebilecek. Belediye otobüslerinde uygulanan ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerine yüzde 54 indirimli ulaşım tarifesi, ADARAY'da da geçerli olacak.