Aday listesi geç teslim edildi, CHP’li ilçe başkanı istifa etti

Bugün bir açıklama yapan Günbay, “Cumhuriyet Halk Partisi ne yazık ki Saruhanlı'da kendi logosu altında seçime giremeyecek. Manisa'nın diğer ilçelerinde ve ülke genelinde aday listelerinin teslimi esnasında bizim yaşadıklarımıza benzer olayların yaşandığı yerlerde seçim kurulları aday listelerini kabul etmiş olmasına, emsal kararlar ilçe seçim kurula sunulmuş olmasına rağmen Saruhanlı'da benzer süreç işletilmemiştir.” dedi.



“Tüm bunlar bizlerin kusurumuzu, hatamızı ortadan kaldırmamaktadır.” diyen Günbay, “Bir süreden beri sürdürmekte olduğum CHP Saruhanlı İlçe Başkanlığı görevinden bu gün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Esasında gecikmiş bir istifa olduğunun farkındayım. Bu güne kadar beklememin nedeni itiraz süreçlerinin devam etmesinden kaynaklanmaktadır.” ifadelerini kullandı.