Aday listesi geç teslim edildi, CHP’li ilçe başkanı istifa etti

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinin CHP’li belediye başkanı ve 31 Mart seçimlerindeki başkan adayı Zeki Bilgin’in listesi, İlçe Seçim Kurulu’na geç teslim edildi.
Saadet Partisi’nin listesini çekmesi ve mevcut belediye başkanı CHP'li Bilgin’in Saadet Partisi listesinden belediye başkan adayı olduğu olayın ardından CHP İlçe Başkanı Atınç Günbay istifa ettiğini açıkladı.
Bugün bir açıklama yapan Günbay, “Cumhuriyet Halk Partisi ne yazık ki Saruhanlı'da kendi logosu altında seçime giremeyecek. Manisa'nın diğer ilçelerinde ve ülke genelinde aday listelerinin teslimi esnasında bizim yaşadıklarımıza benzer olayların yaşandığı yerlerde seçim kurulları aday listelerini kabul etmiş olmasına, emsal kararlar ilçe seçim kurula sunulmuş olmasına rağmen Saruhanlı'da benzer süreç işletilmemiştir.” dedi.
“Tüm bunlar bizlerin kusurumuzu, hatamızı ortadan kaldırmamaktadır.” diyen Günbay, “Bir süreden beri sürdürmekte olduğum CHP Saruhanlı İlçe Başkanlığı görevinden bu gün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Esasında gecikmiş bir istifa olduğunun farkındayım. Bu güne kadar beklememin nedeni itiraz süreçlerinin devam etmesinden kaynaklanmaktadır.” ifadelerini kullandı.
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