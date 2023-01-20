Aday ne zaman açıklanacak? CHP'li yetkili konuştu

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın Cumhurbaşkanı adayını açıklaması beklenirken CHP'li Ünal Çeviköz'den bir açıklama geldi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Çeviköz, "Başkan

adayının ismi muhtemelen Şubat ayı içerisinde açıklanacak" dedi.



Dün Davutoğlu ve Uysal'ı ziyaret ederek liderler turuna başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün de Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Millet İttifakı partilerinin liderleri, 26 Ocak'ta İYİ Parti'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz AK Parti grup toplantısında 1950 yılında 14 Mayıs'ta yapılan seçim tarihine gönderme yaparak, 2023 seçimlerinin aynı gün olacağı mesajını vermişti.

