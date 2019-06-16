Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen program sonrası Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu aile fotoğrafı çektirdi.
Adaylardan aile fotoğrafı
Türkiye
İstanbul adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, program sonrası aileleriyle birlikte ortak fotoğraf çektirdi.
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen program sonrası Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu aile fotoğrafı çektirdi.