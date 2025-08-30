Adem 21 günlük yaşam savaşını kaybetti

Husumetlileri tarafından bıçaklanan 21 yaşındaki Adem Subaşı, yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 9 Ağustos'ta Perilikaya Mahallesi’nde meydana geldi.

Subaşı, daha önceden aralarında husumet bulunan bazı kişilerce parka çağrıldı. Alacak verecek meselesiyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Adem Subaşı, kavga sırasında kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçak darbeleriyle yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Subaşı, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Subaşı, 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Subaşı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.