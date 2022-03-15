Adem Dolapçı'nın yeni mağdurları ortaya çıktı: Toplam 26 milyon TL

7 sene önce sosyal medya üzerinden tanıştığı genç adam Ayten Kahraman’ın adeta kabusu oldu. Evlenme vaadi ile kandırılan 47 yaşındaki kadın, kendisini inşaat mühendisi olarak tanıtan adamın borçlarını ödemek için arabasını ve evini sattı. Yetmedi onun için kredi çekti. Borç batağındaki kadın eski nişanlısından şikayetçi oldu.



Ankara'da kendisini müteahhit ve gazi olarak tanıtıp, öğretmen Ayten Kahraman'ı (47) 5.5 milyon lira dolandıran Adem Dolapçı'nın (47) yeni mağdurları ortaya çıktı.

Adem Dolapçı, öğretmen sevgilisini 5.5 milyon TL dolandırdı!

Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Ankara Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Uludoğan (50), Dolapçı'nın kendisini 20 milyon lira dolandırdığını, belediyede şoför olarak çalışan Birol Horuzcu ise "Hobi bahçesi yapacağım" diyerek 500 bin lira dolandırıldığını anlattı.

"HAYATIMI MAHVETTİ"

Sabah gazetesinin haberine göre Adem Dolapçı mağdurlarından biri olan Mustafa Uludoğan, kendisini de çiftlik yapacağını söyleyerek 20 milyon lira dolandırdığını söyledi.

Uludoğan, "Adem Dolapçı insanların iyi niyetini kullanıyor. Kızımın adına çiftlik kurmak istiyordum. Kendisini iyi bir müteahhit olarak tanıttı. Çiftliği Ankara Ayaş'ta yapacaktı. Çiftliğe başladı. Kendisine 6 sene önce 16 milyon liralık açık senet verdim. İşi yarım bırakınca 'imza atıp ayrılsın' diye senedi verdim. Kırsal Kalkınma Programı'na göre sözleşme hangi müteahhitle yapılırsa o müteahhidin bitirmesi gerekiyor. 'İşten çekilsin' diye teminat senedi verdim. Ancak hayatımı mahvetti. Senedimi de geri vermedi. Ayrıca Adem Dolapçı'nın ABC isimli firmasına önce 970 bin lira, sonra da 3 milyon 500 bin lira havale yaptım. Bütün malzemeleri aldığı firmalara, çalıştırdığı ustalara ileri tarihli çekler vermiş. Ödeme yapmamış" dedi.



"ÇİFTLİĞİ YARIM BIRAKTI"



Uludoğan, "Adem Dolapçı, çiftliği yarım bırakıp kaçtı. Verdiğim senet 3. kişilere geçmiş. Bütün malım mülküm şu anda hacizli. Kendi gücümle yarım kalan çiftliği bitirdim. Tüm servetim hacizli olduğu için bankalardan kredi de çekemiyorum. Ankara Kazan'da iki firmayı daha dolandırdığını öğrendim" ifadelerini kullandı.

Belediye çalışanı Birol Horuzcu ise Dolapçı'nın kendisini de dolandırdığını söyleyerek, 4 sene önce altın ve dövizlerimi bozdurup vermiştim. Şimdinin 500 bin lirası ediyor. Benim hobi bahçesi hevesim vardı. Parayı almasına rağmen hobi bahçesi yapmadı. Beni dolandırdı, şikayetçi oldum" diye konuştu.