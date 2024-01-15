Aden Körfezi tezkeresi Meclis'te

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Aden Körfezi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatılıyor.

Söz konusu tezkere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e gönderildi.

Tezkerede, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi'nde yaşanan deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemlerine karşı, 2008'de Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının alındığı anımsatıldı.

Bu kapsamda Meclis'in 10 Şubat 2009 tarihli kararıyla, TSK unsurlarının söz konusu bölgede görev yapması için izin verildiği hatırlatıldı.

Tezkerenin süresi, bugüne kadar birer yıllık yetki ile 13 kez uzatıldı.